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21 апреля в Калининграде пройдет кубок «Ростелекома» по волейболу
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21 апреля в Калининграде пройдет кубок «Ростелекома» по волейболу 

Вести Калининград 33 минуты назад
Фото: Вести Калининград
21 апреля 2018 года в физкультурно-оздоровительном комплексе курортного Зеленоградска Калининградской области состоится IV Кубок Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по волейболу. Соревнования приурочены ко Дню радио — профессиональному празднику работников всех отраслей связи, который традиционно в России отмечается 7 мая.
Своё участие в турнире подтвердили команды Правительства Калининградской области и Управления связи Балтийского флота, региональных представительств «Ростелекома», «Сбербанка» и «Почты России», предприятия «Факел».
Команды методом жеребьёвки разобьют на две группы, в каждой из которых будут играть по круговой схеме.
Призёрам соревнований помимо медалей достанутся ценные призы. К слову, в прошлом году победители Кубка приняли единогласное решение отдать их Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Зеленоградска.
Место проведения: г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 9б. Начало в 10 утра.
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