21 апреля в Калининграде пройдет кубок «Ростелекома» по волейболу

21 апреля 2018 года в физкультурно-оздоровительном комплексе курортного Зеленоградска Калининградской области состоится IV Кубок Калининградского филиала ПАО «Ростелеком» по волейболу. Соревнования приурочены ко Дню радио — профессиональному празднику работников всех отраслей связи, который традиционно в России отмечается 7 мая.

Своё участие в турнире подтвердили команды Правительства Калининградской области и Управления связи Балтийского флота, региональных представительств «Ростелекома», «Сбербанка» и « Почты России », предприятия «Факел».

Команды методом жеребьёвки разобьют на две группы, в каждой из которых будут играть по круговой схеме.

Призёрам соревнований помимо медалей достанутся ценные призы. К слову, в прошлом году победители Кубка приняли единогласное решение отдать их Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда» города Зеленоградска.

Место проведения: г. Зеленоградск, ул. Тургенева, 9б. Начало в 10 утра.