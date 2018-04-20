Сотрудники зоопарка просят челябинцев пожертвовать кокосы, гамаки и гантели

Челябинский зоопарк объявил сбор необычных игрушек для своих обитателей, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Благодаря акции «Зверушкины игрушки» сотрудники учреждения хотят обогатить среду обитания животных. Питомцев зоопарка порадуют разнообразные игрушки — пластиковые, деревянные и резиновые, но не мягкие, а также совсем простые вещи, которые могут найтись в домах челябинцев. Например, бочки и спортивный инвентарь.

«Необходимы мячи любых размеров, канаты, кокосы, конусы, садовые канистры, бочки и пластиковые бидоны, жёсткий коврик в виде зелёной дорожки, сеть из джутового каната, плетёные корзины, гамаки, летающая тарелка и пластиковые гантели, — написали сотрудники челябинского зоопарка в социальной сети. — Мы с удовольствием примем презенты в дар и раскрасим жизнь наших любимцев в более яркие краски!»

Игрушки для зверушек нужно складывать в зелёный контейнер, установленный на кассе учреждения.

Отметим, что сотрудники зоопарка Челябинска всегда придумывают необычные акции со своими питомцами. Так недавно выдра по кличке Ваня предсказала сборной России победу на Чемпионате мира по хоккею среди юниоров. И в первом матче наша команда обыграла соперника с разгромным счётом.