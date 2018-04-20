В Выборгской районе пройдет марафон «МММ — 2018. Гостеприимство»

28 — 29 апреля на территории МО «Высоцкое городское поселение» состоится седьмой открытый межмуниципальный молодежный марафон «МММ-2018. Гостеприимство».

Участниками марафона станут команды Советов молодежи муниципальных образований Выборгского района и Ленинградской области. Состав команды — 5 человек.

Марафон проводится по восьми конкурсным номинациям:

нетрадиционная визитная карточка «Добро пожаловать в…», посвященная Году туризма в Ленинградской области;

конкурс интервью «Выход в эфир»;

краундфайтинг (домашнее задание);

креативно-спортивные соревнования;

дебаты;

социальная акция;

круглый стол «Уровень гостеприимства в наших поселениях»;

конкурс на креативное мышление «Взрыв мозга».

В каждом виде команда набирает определенное число баллов, в зависимости от занимаемого места. По итогам всех видов лидирующая команда побеждает в Марафоне. Победители и призеры будут награждены грамотами и специальными подарками.

Организаторы: комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО «Выборгский район», МАУ «Дом молодежи», МОМО «Совет молодежи Выборгского района», администрация МО «Высоцкое городское поселение», Совет молодежи при главе администрации МО «Высоцкое городское поселение».