Александр Овечкин выполнил обещание выиграть два матча в гостях

Этим словом Овечкин не хотел быть ещё в тренировочном лагере. Сейчас им пришлось быть Торторелле и его команде.

Пророчества от Александра

Александр Овечкин ко всем своим достоинствам теперь может прибавить ещё одно — умение предсказывать будущее. После того как его «Вашингтон» оказался в яме, проиграв два первых домашних матча серии с «Коламбусом», Овечкин публично пообещал, что «столичные» вернутся на свою арену на пятый матч при равном счёте. Тогда это многими воспринялось как пустая попытка капитана оправдаться за слабую игру своей команды, а большая часть болельщиков смаковала нерадостные цифры статистики, которые оставляли «Вашингтону» лишь 12% вероятности на победу в серии.

«У нас были возможности забивать, были шансы, которые надо было реализовывать и доводить момент до конца. Увы, мы не смогли это сделать два матча подряд. Но я считаю, что мы отыграли достаточно солидно. Просто не выиграли. Конечно, это сложно. Сейчас мы в тяжёлом положении, но… Это будет весело, когда мы выиграем два матча в гостях и вернёмся сюда, чтобы сыграть пятую игру дома», — заявил Овечкин, по лицу которого было трудно сказать, что он всерьёз рассчитывает повеселиться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Все остальные представители «Кэпиталз», решившиеся на публичные высказывания, были несколько скромнее в оценках перспектив команды. «Этот опыт позволяет нам расти. Да, прямо сейчас мы сидим здесь, в яме. Но в то же время эти трудности позволяют повышать мастерство и характер. У нас хороший командный дух, есть лидеры, и мы это ценим. Мы не уходим и не сдаёмся. Вы увидите, как мы будем стараться и сражаться», — отметил тогда Барри Тротц, которому тоже было не до громогласных обещаний. От результатов нынешнего плей-офф будет зависеть его дальнейшее трудоустройство, а очередной кубковый провал «Вашингтона» может приклеить к специалисту ярлык неудачника.

Стоит отдать должное Овечкину, который не отказался от своих обещаний, не став ссылаться на послематчевые эмоции. Уже после прилёта в Коламбус он повторил свою фразу. «Как я сказал после второго матча, мы вернёмся домой на игру номер пять, а счёт в серии к тому моменту будет равным», — повторил Александр, хотя тогда сам факт пятого матча серии был отнюдь не вероятным.

Победа в третьем матче была вырвана зубами во втором овертайме, что подтвердило необходимость пятой встречи. А после этого «столичные» заставили «Коламбус» нервничать и ошибаться, в то время как сами пользовались этими ошибками, реализуя созданные моменты: всё то, что не получалось у «Кэпиталз» в первых матчах, приобрело более весёлые оттенки.

«We’re not going to be suck this year»

Про то, что Овечкин уже несколько раз в своей карьере выступал с обещанием «зуб дать», было сказано уже много: схожие речи Александр произносил в 2009, 2011 и 2015 годах, но всякий раз эти пророчества разбивались об итоговое поражение и вылет из плей-офф. Стоит вспомнить, что в нынешнем сезоне капитан «Вашингтона» показал свою решительность с самых первых дней, и уже в первый тренировочный день тренинг-кемпа произнёс фразу, которая в наши суровые дни сильно страдает от запрета на точный перевод. Высказывание «We’re not going to be suck this year» российским медиа пришлось адаптировать под более скромное: «Мы не будем отстоем в этом году», но в среде англоязычных болельщиков оригинальный вариант нашёл большой отклик.

Это высказывание россиянина стало очень известным, и сайт Russian Machine Never Breaks даже выпустил тираж специальных футболок с этой фразой, а сам Овечкин сфотографировался в майке с этой надписью — фотографию выложила в свой «инстаграм» супруга Александра Анастастия Шубская.

Футболки быстро поступили в свободную продажу в одном из интернет-магазинов. Стоимость различных вариантов футболки варьировалась от $ 17,99 до $ 23,99, и уровень их раскупаемости был вполне приличным для такого специфичного товара.

Зажигательный Торторелла

Удивительным образом то злосчастное слово, которое можно свободно употреблять по ту сторону океана, но нежелательно на родине автора фразы, пришло на ум главному оппоненту Овечкина. Речь о Джоне Торторелле, наставнике «Блю Джекетс», который, после того как его подопечные вчистую проиграли четвёртый матч серии и позволили Великой Восьмёрке сдержать обещание, выдал яркую и эмоциональную пресс-конференцию.

Тортс, как его называют фанаты, и раньше не стеснялся в выражении своих чувств, но на этот раз обладатель «Джек Адамс Трофи» даже не дотерпел до конца общения с журналистами.

«Сегодня мы с трудом сопротивлялись «Вашингтону», это касается всей команды. Нужно отдать сопернику должное, «столичные» действительно здорово отыграли, мы все вместе были плохи», — начал свою речь Торторелла, но с развитием мысли им всё сильнее овладевал гнев. «Мы не проигрываем в этой чёртовой серии. Хотели бы мы удачнее сыграть дома? Болельщики здорово нас поддерживали на протяжении обеих игр, я хочу поблагодарить их. Завтра у нас будет отличная тренировка, это будет возможность хорошо поработать, вернуть руки на место и сыграть днём в хоккей», — заявил тренер.

Когда начались вопросы об игре, Торторелла отказался слушать репортёров. «Мы сыграли очень плохо. Нет смысла меня об этом спрашивать. Мы сегодня сели в лужу, и разжёвывать вам это я не собираюсь. Мы все начали смотреть на соперника и терять самообладание, этой дорогой идти нельзя. Сегодня у нас не было хороших 60 минут. У нас отличная команда, но надо двигаться как можно быстрее и играть в свой хоккей. Сегодня мы играли как роботы, это не похоже на нас. Теперь впереди серия до двух побед. Нужно сделать выводы, и мы их сделаем. Что было сегодня? We sucked, we sucked. Почему не удалось реализовать моменты? О боже мой, я не знаю, не знаю», — сказал рассерженный наставник и убежал из зала, не дослушав вопрос.

Нет сомнений, что Торторелла найдёт способ вернуть своей команде прежнюю энергетику — с поиском средств мотивации у наставника никогда не было проблем. Тем интереснее будет концовка этого противостояния, и есть полная уверенность в том, что про ставшее знаменитым слово какая-то из сторон ещё наверняка вспомнит.