Саратовцы увидели первую весеннюю радугу

Жители Саратова и Энгельса заметили в небе двойной радужный «мост», который перекинулся в небе над городами саратовской агломерации.

Примечательным оказалось то, что радуга, как уверяют пользователи в соцсетях, — за начавшуюся весну пока — первая в этом году. Кроме того, она получилась двойной: одна разноцветная дуга была выше второй.

«Небесное коромысло» повисло в небе в четверг 19 апреля после небольшого дождика, когда выглянуло солнце.

Фотографии оптического явления, которое удалось запечатлеть на хороший объектив, собрали большое число «лайков».

Фото: соцсети