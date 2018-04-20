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Саратовцы увидели первую весеннюю радугу
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Саратовцы увидели первую весеннюю радугу 

Новости Саратова 32 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Жители Саратова и Энгельса заметили в небе двойной радужный «мост», который перекинулся в небе над городами саратовской агломерации.
Примечательным оказалось то, что радуга, как уверяют пользователи в соцсетях, — за начавшуюся весну пока — первая в этом году. Кроме того, она получилась двойной: одна разноцветная дуга была выше второй.
«Небесное коромысло» повисло в небе в четверг 19 апреля после небольшого дождика, когда выглянуло солнце.
Фотографии оптического явления, которое удалось запечатлеть на хороший объектив, собрали большое число «лайков».
Фото: соцсети
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