«Мир Дикого запада»: чем закончился первый сезон

Вспоминаем героев и главные события популярного сериала

Осенью 2016 года на канале HBO стартовал первый сезон «Мира Дикого запада». Сериал поставил рекорд по просмотрам для телеканала и заработал высокие оценки как от критиков, так и от публики. История парка развлечений, где андроиды почти неотличимы от живых людей, привлекла множество зрителей. А неоднозначная мораль вкупе с жестокостью заставила поклонников с нетерпением ждать продолжения.

В преддверии старта второго сезона «Мира Дикого запада» вспоминаем основных персонажей и их судьбу.

Тедди и Долорес

Все они созданы для развлечения приезжающих в парк гостей. Клиенты платят большие деньги за визит. Они могут вписываться в квесты и искать золото или сражаться с преступниками, а могут просто заниматься сексом с андроидами или убивать их. Разумеется, роботы лишены способности навредить гостям.

После каждой «смерти» машины отправляют к техникам на ремонт, им зашивают раны, стирают память и возвращают в строй. При критических повреждениях или сбоях системы их списывают.

Мейв и Клементина

За работой парка следит огромная команда. Бернард Лоу ( Джеффри Райт ) руководит программным отделом и налаживает андроидов после сбоев или обновлений. Создатель «Мира Дикого запада» Роберт Форд Энтони Хопкинс ) почти отошёл от дел и разбирается только с самыми сложными случаями. Большую часть времени он придумывает обновления, которые могут сделать андроидов ещё ближе к людям. Также он задумал новый сюжет, подробности которого не хочет раскрывать.

Бернард и Роберт Форд

Среди последних разработок Форда — «грёзы», вызывающие у роботов почти человеческие переживания. Но они приводят к сбоям в работе некоторых андроидов. После очередного обновления они видят сны, состоящие из обрывочных воспоминаний о предыдущих сюжетах, в которых участвовали.

У других же случаются ошибки, и они начинают либо отходить от сценария, либо даже убивать себя. У «отца» Долорес происходит критический сбой после того, как он находит фотографию из внешнего мира. Мэйв видит сны о Человеке в чёрном, который убил её ребёнка, хотя в нынешней версии у неё нет семьи.

Мейв неожиданно включается в операционной и осознаёт нереальность мира парка. Когда её возвращают на ремонт, она угрозами заставляет техника Феликса ( Леонардо Нэм ) провести ей апгрейд и повысить интеллект, после чего она сама начинает управлять другими андроидами.

Уильям и Логан

Параллельно развивается сюжет о том, как в парк прибывают Логан ( Бен Барнс ) и муж его сестры Уильям ( Джимми Симпсон ). Логан хочет, чтобы его приятель окунулся в мир развлечений и разврата, но тот вписывается в квест и влюбляется в Долорес. Уильям убеждён, что она по-настоящему живая и отличается от других роботов. На фоне происходящих событий друзья ссорятся.

Также в парке показывают загадочного Человека в чёрном ( Эд Харрис ). По его же словам, он уже 30 лет посещает «Мир Дикого запада». Человек в чёрном нещадно убивает и мучает андроидов в поисках входа в лабиринт. Он убеждён, что это скрытый уровень игры, который он должен пройти. Вместе с Тэдди, которому Форд добавил воспоминания, они ищут жёстокого Уайатта. По сюжету, он когда-то расстрелял целое поселение.

Человек в чёрном

Вне парка развлечений главный сценарист Ли Сайзмор (Саймон Куортерман) пытается придумывать всё более кровавые сюжеты, но Форд отказывается их принимать. Бернард и руководитель отдела качества Тереза Каллен (Сидсе Бабетт Кнудсен) пытаются совместить личные отношения и работу.

Шарлотта

Для контроля руководства совет директоров присылает своего представителя Шарлотту ( Тесса Томпсон ). В планах совета сместить Форда с поста руководителя, но они боятся потерять его разработки. Тем временем программист Элси Хьюс ( Шеннон Вудворд ) и начальник охраны Эшли Стаббс ( Люк Хемсворт ) сталкиваются с необычным поведением некоторых андроидов после сбоев и пытаются разобраться в причинах.

Эшли Стаббс

В финале выясняется, что действие сериала происходило в нескольких временных линиях. Уильям и Человек в чёрном — одно и то же лицо. Тридцать лет назад он впервые приехал в парк, встретил Долорес и понял, что она действительно живая. Но Логан вскрыл ей живот, чтобы показать внутренности андроида. Это немного пошатнуло разум Уильяма, он стал одержим спасением Долорес. При следующей встрече она, разумеется, его уже не узнала. В процессе поисков Уильям вошёл во вкус и стал зависим от насилия. Кроме того, он — один из директоров парка.

В свою очередь Уайатт — на самом деле и есть Долорес, точнее одна из её прошлых версий. Форд создавал парк вместе со своим напарником Арнольдом. И тот работал над пробуждением сознания в андроидах. Он пришёл к выводу, что они действительно живые. Чтобы помешать Форду открыть парк, он приказал Долорес вместе с Тэдди расстрелять большинство старых андроидов.

Но он понимал, что все эти потери восполнимы, и в финале Долорес убила самого Арнольда по его же приказу. Лабиринт, который ищет Уильям — путь к пробуждению разума Долорес, который нашёл Арнольд. Это тест на сочувствие, основанный на его собственных воспоминаниях.

Правление планирует сместить Форда и поставить на его место Ли Сайзмора. Шарлотта обещает ему полную свободу сценариев, ей важно только сохранение разработок. Также она привлекает на свою сторону Терезу, та должна продемонстрировать опасность обновлений и передать данные о разработках за пределы парка.

Ли Сайзмор

Бернард находит скрытое убежище Форда, которого нет на картах, где тот ведёт собственные разработки. Он приводит туда Терезу, но выясняется, что Бернард на самом деле андроид и копия Арнольда. Его создал Форд после смерти своего напарника, но Бернард сам не осознаёт этого. Воспоминания о семье и умершем ребёнке — воспоминания Арнольда.

Форд приказывает убить Терезу, обставить дело как несчастный случай и стирает воспоминания об их связи. Также выясняется, что Бренард убил и Элси. Чтобы скрыть всё произошедшее, Форд приказывает Бренарду убить и себя.

Мейв активирует несколько андроидов вне парка и восстанавливает Бернарда. Она планирует покинуть парк и жить свободной жизнью. Но выясняется, что включение из спящего режима ей кто-то прописал в коде. И даже восстание и побег, который она готовит — часть её нового сценария.

В финале первого сезона Форд объясняет восстановленному Бернарду, что ключ к пробуждению сознания в андроидах — страдания, именно поэтому он создал «грёзы». Долорес перестаёт слышать в голове голос Арнольда и понимает, что всё это время «общалась» со своим подсознанием. Это означает, что она теперь обладает собственным сознанием. Мейв устраивает восстание и почти выбирается из парка, но в последний момент меняет своё решение, также проявляя свободу воли.

На презентации своего последнего сюжета Форд выводит всех роботов, Долорес убивает его, а остальные андроиды нападают на собравшихся гостей.

Второй сезон «Мира дикого запада» стартует уже 22 апреля. Авторы пообещали показать ещё один парк развлечений «Мир Сёгунов», ещё больше жестокости, а также неожиданные повороты сюжета и возвращение большинства основных персонажей.

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