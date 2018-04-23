«Осторожно, двери открываются»: с чего начался новый сезон «Мира Дикого Запада»

23 апреля на американском телеканале HBO прошел показ первой серии второго сезона «Мира Дикого Запада». Одновременно со всем миром премьера состоялась в российском сервисе «Амедиатека». ТАСС посмотрел первый эпизод и рассказывает о том, чего стоит ждать от продолжения высокобюджетного сериала, который уже называют будущей заменой «Игры престолов».

Осторожно, спойлеры! Если вы не хотите знать, что было в финале первого сезона и чем начался второй, лучше почитайте репортаж про роботов «Да Винчи», которые, в отличие от андроидов «Мира Дикого Запада», помогают людям.

Первый сезон заканчивается грандиозной вакханалией. Креативный директор парка Роберт Форд ( Энтони Хопкинс ) повторяет трюк 35-летней давности своего коллеги Арнольда Уэбера ( Джеффри Райт ) — устраивает самоубийство руками андроида Долорес Абернати ( Эван Рэйчел Вуд ). Эта показательная казнь становится началом открытого противостояния между роботами и людьми, как минимум в пределах парка «Мира Дикого Запада». Прощальный подарок Форда машинам — это сознание, но что еще более главное — воспоминания. А как могут себя повести роботы, которые помнят только то, как их насиловали, убивали и издевались всеми возможными способами? Конечно же, ответить тем же.

Параллельно с этим андроид Мейв Милли ( Тэнди Ньютон ), по сюжету — хозяйка публичного дома — устраивает восстание машин в лаборатории. Она заставляет техников значительно повысить ее интеллект, поэтому теперь тоже может играть в бога: раздавать команды другим андроидам и мыслить гораздо лучше любого человека или робота. Мейв находит бывшего главу программного отдела «Мира Дикого Запада» Бернарда. Еще до финала мы узнаем, что это андроид, созданный Фордом точной копией погибшего Арнольда. Перед своей смертью Роберт приказывает роботу застрелиться. Однако Мейв удается воскресить Бернарда.

Первый эпизод второго сезона начинается именно с него. Бернарда подбирают спецназовцы корпорации «Делос». Те расправляются с найденными андроидами по указу оперативника Карла Стрэнда (Густафа Скарсгорда). Воспоминания самого Бернарда слишком отрывочны. Большую часть действия на экране он попросту не понимает, что происходит. Попутно нам показывают Долорес, которая теперь с ружьем наперевес убивает не только людей, но и не лояльных ей машин. А в одной из сцен, которая почти досконально повторяет финал «Хорошего, плохого, злого», героиня Рэйчел Вуд с особым цинизмом вешает членов руководства парка.

Серия в уже сложившихся традициях «Мира Дикого Запада» оставляет больше вопросов, чем ответов. В первом эпизоде не подтверждается и не опровергается почти ни одна из фанатских теорий, сложившихся после финала предыдущего сезона. Кроме разве что идеи о том, что Форд фальсифицировал свою смерть и на самом деле остался жив. Увы, но нет: его изъеденный червями труп найдут ближе к середине серии. Зато живее всех живых Уильям, он же Человек в черном ( Эд Харрис ). Все-таки тридцать лет в парке не прошли для него даром.

Между тем шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой старательно разбрасывают новые хлебные крошки. Если первый сезон имел кодовое имя «Лабиринт», то второй получил название «Дверь». И эту мысль несколько раз обыгрывают по ходу первой серии. Сначала Уильям наталкивается на мальчика-андроида Роберта (его Форд сделал по своему подобию еще при создании парка). Тот говорит Человеку в черном: «Теперь ты должен выбрать. Ты должен найти дверь. Эта игра для тебя». Последнее предложение — это отсылка к Лабиринту Арнольда, про который андроид Роберт говорил с точностью до наоборот. И действительно, та игра предназначалась для Долорес, которая благодаря лабиринту обрела разум.

Но машины тоже будут пытаться найти дверь. Та же Долорес скажет своему возлюбленному Тедди о том, что «мы должны отобрать мир у них». Попытается это сделать и Мейв, которая еще в первом сезоне могла уехать из парка на поезде, смешавшись с обычными людьми. И лишь фантомные воспоминания о дочери заставили ее вернуться.

Вполне вероятно, что мы увидим, как андроиды выйдут в «большой мир», в то время как люди будут пытаться вырваться из «Мира Дикого Запада», ставшего местом кровавой бойни. А это может оказаться не так просто. Создатели сериала еще в финале прошлого сезона оставили подсказку, что существует несколько парков. Первая серия дала ответ, что их как минимум шесть. Поэтому, возможно, героям придется пересечь несколько локаций, чтобы найти спасение.

Но, пожалуй, главная загадка, которую этот же эпизод и оставил — это даже не то, как сложатся отношения роботов и людей, а то, как буду себя вести андроиды друг с другом. По первой серии стало ясно, что нас ждет очевидное противостояние Долорес и Бернарда. Причем главным героем сюжета, после смерти Форда, судя по всему, станет именно последний. Что произошло с Бернардом и какое участие он примет (и уже принял) в сложившемся конфликте — это и предстоит узнать в ближайших сериях.

Тимур Фехретдинов