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Сборная команда Ивановской области завоевала «Кубок Победы-2018»
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Сборная команда Ивановской области завоевала «Кубок Победы-2018» 

Советский спорт 2 часа назад
Подведены итоги VIII Чемпионата и Первенства Ивановской области по восточному боевому единоборству в дисциплине сётокан каратэ-до «Кубок Победы», который проходил в спорткомплексе «Арена» Приволжска. В турнире, приуроченному к 73-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие более 350 спортсменов из шести регионов Центрального федерального округа.
Ивановскую область на соревнованиях представляли спортивные клубы: «Молодые ветра» из Приволжска, «Лидер» из Иванова, «Клуб сётокан каратэ-до» из Шуи, «Клуб каратэ-до» из Фурманова, и «Пересвет» из Плёса. В общекомандном зачёте первое место и «Кубок Победы-2018» завоевала сборная команда Ивановской области. Вторыми стали спортсмены из Вологодской области. Третье место досталось представителям Владимирской области.
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