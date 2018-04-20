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Туукка Раск: Последний период был лучшим — мы удержали счет и воспользовались моментами
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Туукка Раск: Последний период был лучшим — мы удержали счет и воспользовались моментами 

Советский спорт 2 часа назад
— Последний период был лучшим. Мы удержали счет, воспользовались моментами. Когда играешь против команды, которая находится в отчаянном положении, порой надо сбить их с темпа, упокоить.
Майк Бэбкок: Мне казалось, Мэттьюз рассчитывал на то, что выйдет сегодня на лед и будет доминировать
У нас это получилось, и мы победили, — передает слова Раска официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Раск отразил 31 бросок в этой встрече.
Напомним, что «Торонто» проигрывает «Бостону» в серии до четырех побед со счетом 1-3. Следующая встреча двух команд состоится в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.
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