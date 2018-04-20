Туукка Раск: Последний период был лучшим — мы удержали счет и воспользовались моментами

— Последний период был лучшим. Мы удержали счет, воспользовались моментами. Когда играешь против команды, которая находится в отчаянном положении, порой надо сбить их с темпа, упокоить.

Майк Бэбкок : Мне казалось, Мэттьюз рассчитывал на то, что выйдет сегодня на лед и будет доминировать

У нас это получилось, и мы победили, — передает слова Раска официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Раск отразил 31 бросок в этой встрече.

Напомним, что «Торонто» проигрывает «Бостону» в серии до четырех побед со счетом 1-3. Следующая встреча двух команд состоится в Бостоне в воскресенье и начнется в 03:00 по московскому времени.