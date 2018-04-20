Руководство «Зенита» заинтересовалось защитником «Уфы»

Сергей Семак в настоящее время тренирует «Уфу». «Зенит» готов купить

23-летнего

защитника Дмитрия Живоглядова за четыре миллиона евро. Также рассматривается возможность обмена игроками между башкирским и петербургским футбольными клубами.

Защитник футбольного клуба «Линкольн» Брэдли Вуд намеренно зарабатывал желтые карточки против команд «Ипсвич» и «Бернли», чтобы получить шесть лет дисквалификации.