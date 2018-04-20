Руководство «Зенита» заинтересовалось защитником «Уфы» 

Руководство «Зенита» обратило внимание на защитника из «Уфы» Дмитрия Живоглядова. Футболист башкирского клуба может перейти в состав сине‐бело‐голубых, если петербургскую команду возглавит тренер Сергей Семак. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Сергей Семак в настоящее время тренирует «Уфу». «Зенит» готов купить
23-летнего
защитника Дмитрия Живоглядова за четыре миллиона евро. Также рассматривается возможность обмена игроками между башкирским и петербургским футбольными клубами.
Защитник футбольного клуба «Линкольн» Брэдли Вуд намеренно зарабатывал желтые карточки против команд «Ипсвич» и «Бернли», чтобы получить шесть лет дисквалификации.