Вторая тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости . Вторая тренировочная площадка к чемпионату мира по футболу открылась в Железноводске на Ставрополье, в ее строительство вложили почти 140 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Открытый спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной более 100 метров, раздевалки, трибуны вместимостью 500 мест, зал для пресс-конференций. Оборудована площадка для парковки. Общая стоимость строительства составила около 139 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Площадка получила имя Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Щипакина и стала вторым из пяти спортивным объектом в крае, построенным к ЧМ-2018, отмечено в сообщении.

"По окончании чемпионата мира по футболу все пять тренировочных площадок будут закреплены за детскими спортивными школами края", — добавляют власти.

В начале апреля первый спортивный объект к чемпионату мира был открыт в поселке Капельница.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.