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«Реал» готов заплатить за переход Кейна 175 млн евро
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«Реал» готов заплатить за переход Кейна 175 млн евро 

Советский спорт 1 час назад
Согласно источнику, на игрока по-прежнему претендует мадридский "Реал", который готов заплатить за его трансфер 175 млн евро.
Левандовски сказал игрокам «Баварии», что хочет перейти в «Реал»
Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес лично занимается переходом английского футболиста.
Ранее сообщалось, что Кейн расстроен интересом «Реала» к форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Игрок «шпор» больше не хочет связывать свое будущее с мадридским клубом.
В нынешнем сезоне 24-летний Харри Кейн провел 43 матча, забил 37 голов и отдал 5 голевых передач.
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