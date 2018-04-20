«Реал» готов заплатить за переход Кейна 175 млн евро

Согласно источнику, на игрока по-прежнему претендует мадридский "Реал" , который готов заплатить за его трансфер 175 млн евро.

Левандовски сказал игрокам «Баварии», что хочет перейти в «Реал»

Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес лично занимается переходом английского футболиста.

Ранее сообщалось, что Кейн расстроен интересом «Реала» к форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Игрок «шпор» больше не хочет связывать свое будущее с мадридским клубом.