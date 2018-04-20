«Реал» готов заплатить за переход Кейна 175 млн евро 

Согласно источнику, на игрока по-прежнему претендует мадридский "Реал", который готов заплатить за его трансфер 175 млн евро.
Левандовски сказал игрокам «Баварии», что хочет перейти в «Реал»
Отмечается, что президент «сливочных» Флорентино Перес лично занимается переходом английского футболиста.
Ранее сообщалось, что Кейн расстроен интересом «Реала» к форварду «Баварии» Роберту Левандовски. Игрок «шпор» больше не хочет связывать свое будущее с мадридским клубом.
В нынешнем сезоне 24-летний Харри Кейн провел 43 матча, забил 37 голов и отдал 5 голевых передач.