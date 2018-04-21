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Карелин похвалил украинских борцов за решение выступить на ЧЕ-2018 в России
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Карелин похвалил украинских борцов за решение выступить на ЧЕ-2018 в России 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госудмы России Александр Карелин прокомментировал решение украинских борцов приехать на чемпионат Европы, который в Каспийске. Слова специалиста приводит ТАСС.
"Молодцы, мужественное решение. Показали одну простую, но очень важную деталь — что все проходит, но честная конкуренция, правила борцовского братства не позволяют нам переходить на стиль площадной брани. Это очень важно", — сказал Карелин.
Функционер также заявил о заинтересованности в полном представительстве на первенстве Европы.
"Мы заинтересованы, чтобы было максимально полное представительство на турнире. Чтобы ни одна из команд не сказала, что мы не поехали и поэтому кому-то достались медали", — добавил он.
Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о решении Ассоциации спортивной борьбы Украины выступить на чемпионате Европы.
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