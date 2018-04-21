Карелин похвалил украинских борцов за решение выступить на ЧЕ-2018 в России

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госудмы России Александр Карелин прокомментировал решение украинских борцов приехать на чемпионат Европы, который в Каспийске. Слова специалиста приводит ТАСС

"Молодцы, мужественное решение. Показали одну простую, но очень важную деталь — что все проходит, но честная конкуренция, правила борцовского братства не позволяют нам переходить на стиль площадной брани. Это очень важно", — сказал Карелин.

Функционер также заявил о заинтересованности в полном представительстве на первенстве Европы.

"Мы заинтересованы, чтобы было максимально полное представительство на турнире. Чтобы ни одна из команд не сказала, что мы не поехали и поэтому кому-то достались медали", — добавил он.