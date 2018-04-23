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В 2018 году отремонтируют квартиры 23 одиноких ветеранов
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В 2018 году отремонтируют квартиры 23 одиноких ветеранов 

Казанский репортер 23 апреля 2018
Фото: Казанский репортер
В течение 2018 года в Казани отремонтируют квартиры 23 одиноких ветеранов Великой Отечественной войны, обещал в ходе делового понедельника, 23 апреля руководитель управления культуры Казани Азат Абзалов. Кроме того, подарки ко Дню Победы получат 4 тысячи 134 ветеранов и вдов участников войны. В качестве подарков городские власти соберут продуктовые наборы. Кроме того, Абзалов рассказал о планах отремонтировать улицы, названные именами участников войны. Как ранее сообщал «Казанский репортер», будет полностью отремонтирована улица Олега Кошевого. Также готовят ремонт Ватутина, Бичурина, Симонова и Чуйкова. Добавим, акция «Георгиевская лента» откроет серию мероприятий к 9 мая в Казани.
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