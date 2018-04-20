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В Казани полностью отремонтируют ул. Олега Кошевого
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В Казани полностью отремонтируют ул. Олега Кошевого 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Улицу Олега Кошевого в микрорайоне Караваево Авиастроительного района отремонтируют в Казани, сообщает пресс-служба министерства транспорта РТ.
Протяженность улицы — 853 м. Она пересекается с улицами Копылова, Трамвайной, Лизы Чайкиной, Годовикова, Дементьева и Ижевской. На ней расположены парк «Крылья Советов», институт «Казанский Гипронииавиапром», 6-е здание КНИТУ, лицей № 145, авиационный техникум, спортивный комплекс «Триумф». Также здесь находится футбольный стадион «Рубин», который является тренировочной базой Чемпионата Мира по футболу.
В ходе ремонта улицы на площади 8 700 рабочие уложат новый асфальт, отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку, установят недостающие дорожные знаки и ограждения.
Справка
Олег Кошевой — Герой Советского Союза, один из организаторов подпольной антифашистской комсомольской организации «Молодая гвардия», действовавшей в Краснодоне.
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