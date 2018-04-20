Как выбрать танец по душе

Ты спросишь меня: «Какие танцы?». Я отвечу — темпераментные, страстные, романтичные, зажигательные, сексуальные, разные. Научиться танцевать можно в любом возрасте, это хорошая психотерапия, возможность лучше узнать себя и раскрепоститься. Необязательно иметь шикарную растяжку или идеальный слух, для начала энтузиазма и терпения будет достаточно. Сегодня мы вместе с московской школой танцев «Танго» расскажем о самых популярных танцевальных направлениях и о том, как выбрать танец по душе.

Бальные танцы

Понятие «бальные танцы» охватывает несколько танцевальных направлений. В европейское направление входят традиционные медленный и венский вальсы, танго, быстрый и медленный фокстрот. Вторая группа — латиноамериканские танцы: ча-ча-ча, пасодобль, самба, румба и джайв. У этих танцевальных течений разные ритмы, настроение и даже костюмы для выступлений — платья в пол для европейских танцев и открытые короткие для латиноамериканских. Танцами можно заниматься для себя, а можно участвовать в соревнованиях. Кроме того, в моду вернулись специальные праздники с бальными танцами. Во многих городах проходят традиционные русские балы со всей атрибутикой и соблюдением церемоний, поучаствовать в которых может каждый. Какая польза: Формируется правильная осанка, красивая походка. Развивается чувство ритма и музыкальный слух. Укрепляются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Повышается стрессоустойчивость и настроение, появляется уверенность в себе. Кому подойдет: Мужчинам и девушкам любого возраста и уровня подготовки. Можно пойти парой или найти партнера на занятиях. Так как бальные танцы очень разнообразны, есть возможность выбрать более спокойное или темпераментное направление по своему вкусу. Как проходят занятия: Одно групповое занятие длиться 55 минут. Ты можешь выбрать удобное время для уроков и их нужное количество. Тренировка проходит в просторном зале с профессиональным паркетом. Тем, кто хочет улучшить свои навыки и проработать конкретные танцевальные движения, стоит взять индивидуальное занятие с тренером. Для начала достаточно любой удобной одежды и обуви. Со временем преподаватели рекомендуют покупать специализированную обувь, которая есть в любом танцевальном магазине. Записаться на бальные танцы

Аргентинское танго

Этот очень чувственный парный танец родом из Буэнос-Айреса. Аргентинское танго — отношения между мужчиной и женщиной в миниатюре, в нем есть все: страсть, романтика, ревность. Здесь каждое движение символично — от легкого поворота головы до положения рук. Какая польза: Улучшается владение своим телом, равновесие, координация, умение изящно двигаться. Корректируется осанка и походка. Повышается настроение и самооценка. Развивается умение работать в паре, слышать партнера. Кому подойдет: Чтобы овладеть аргентинским танго не нужно быть профессионалом. Это хороший способ добавить романтики в длительные отношения, разрешить конфликты. Тем, кто начал встречаться недавно, танго поможет сблизиться и лучше узнать друг друга. Свободные девушки найдут на занятиях единомышленников, друзей, а, возможно, и любовь. Как проходят занятия: Групповое занятие занимает 45 минут. В школе есть возможность самостоятельно отработать выученные движения. На первом этапе подойдет любая удобная одежда и обувь. Если всерьез увлечешься танго — оценишь все преимущества специальной танцевальной обуви. Записаться на аргентинское танго

Сальса и бачата

Эти танцы называют клубной или социальной латиной, потому что их может освоить любой желающий. Они относятся к группе танцев Карибского бассейна — темпераментных и раскрепощенных. Сальса — зажигательная, экспрессивная, соблазнительная хореография. В ней можно развиваться и осваивать новые уровни. Бачата проще, так как в ней меньше базовых элементов. В этом танце больше романтики и чувственности. Выучив основные движения, вы пробуете комбинировать их и создавать новые танцевальные связки. В клубной латине в паре доминирует мужчина. Он решает, каким будет танец, ведет парнтершу точными и уверенными движениями, помогает выполнять сложные элементы. Все, что требуется от девушки, — красиво двигаться и чутко воспринимать партнера. Какая польза: Подтянутая фигура, хорошая осанка. Развивается чувство ритма, творческие способности. Это хорошая эмоциональная разрядка. Поднимает настроение, повышает уверенность, помогает справиться с депрессией. Кому подойдет: Энергичным, экспрессивным людям. Всем, кто любит импровизировать, неравнодушен к творчеству. Преимущества этого направления в том, что полученные навыки можно применять на любой танцевальной вечеринке. Как проходит занятие: Занятие идет 55 минут. Вы с партнером учите базовые элементы, а дальше можете импровизировать, сочетая их по своему вкусу. Подойдет любая удобная одежда или обувь, только учти, что будет очень жарко. Записаться на клубную латину

Зумба

Зумба взяла все лучшее от фитнеса и танцев: зажигательную музыку и активные физические нагрузки. Она вобрала элементы разных танцевальных направлений, преимущественно латиноамериканских. Основная задача зумбы — проработать максимальное количество мышц без монотонных повторений упражнений и заучивания танцевальных связок. Занятия проходят под ритмы латиноамериканской музыки. Движения запоминаются быстро, кроме того, здесь не требуется их точное выполнение. Какая польза: Подтянутая фигура, снижение веса. Развивается координация. Укрепляются практически все мышцы тела. Повышается настроение. Кому подойдет: Это самое универсальное танцевальное направление. Занятия зумбой не парные. Подойдут человеку любого возраста и пола. Понравится тем, на кого обычные тренировки в зале нагоняют скуку. Как проходит занятие: Тренировка в просторном зале с зеркалами. Все, что нужно, — удобная спортивная форма. Записаться на зумбу