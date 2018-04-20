Ещё
«Челси» и «Барселона» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» и «Барселона» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
«Челси» обыграл «Порту» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА — 2:2 (5:4 по пенальти). В основное время голы в составе лондонской команды забили Дайшон Редан и Джошуа Грант, за португальцев — Диогу Кейрош и Жоау Мариу.
В другом полуфинале «Барселона» победила «Манчестер Сити» — 5:4. За каталонцев дубль оформил Карлес Перес, еще по голу забили Алекс Кольярдо, Рикард Пуч и Алехандро Маркес. В составе «горожан» два мяча на счету Лукаса Нмеча, по одному голу — у Джоэла Летибюдьера и Рабби Матондо.
Полфиналы состоялись в пятницу в Ньоне. Финал пройдет 23 апреля.
Спорт-Экспресс: последние новости
Морозов и Колесников установили рекорды на дистанции 50 м на спине Билл Питерс покинул "Каролину" Рафаэль Надаль: "Маррэй советовался со мной по поводу восстановления"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сборной России по хоккею все плохо14
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Денисова наказали за дебилов2
Один день Поветкина: деньги и диссертация1
FA присоединилась к бойкому ЧМ-20187
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение