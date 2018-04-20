«Челси» и «Барселона» сыграют в финале Юношеской лиги УЕФА 

«Челси» обыграл «Порту» в полуфинале Юношеской лиги УЕФА — 2:2 (5:4 по пенальти). В основное время голы в составе лондонской команды забили Дайшон Редан и Джошуа Грант, за португальцев — Диогу Кейрош и Жоау Мариу.
В другом полуфинале «Барселона» победила «Манчестер Сити» — 5:4. За каталонцев дубль оформил Карлес Перес, еще по голу забили Алекс Кольярдо, Рикард Пуч и Алехандро Маркес. В составе «горожан» два мяча на счету Лукаса Нмеча, по одному голу — у Джоэла Летибюдьера и Рабби Матондо.
Полфиналы состоялись в пятницу в Ньоне. Финал пройдет 23 апреля.