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«Челси» становится первым финалистом Юношеской лиги УЕФА
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«Челси» становится первым финалистом Юношеской лиги УЕФА 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
В полуфинальном матче Юношеской лиги УЕФА «Челси» в серии пенальти взял верх над «Порту» и стал первым финалистом турнира.
"Челси U-19" — «Порту U-19» — 2:2, по пенальти — 5:4  Голы: Редан, 29 — 1:0, Диогу Кейруш, 40 — 1:1, Жоау Мариу, 80 — 1:2, Грант, 86 — 2:2.
"Челси U-19": Камминг, Чалоба, Грант, Джеймс, Стерлинг, Маккормик, Фамилио-Кастильо, Сент-Клэр, Галлахер (Лэмпти, 82), Хадсон-Одои, Редан (Браун, 69).
"Порту U-19": Диогу Мейрелеш, Педру Гомеш, Диогу Кейруш, Диогу Лейте, Диогу Бесса, Морету (Паулу Эштрела, 65), Руй Пиреш, Ирала (Малек, 90), Ромариу Баро, Ламба, Мади Кета (Жоау Мариу, 80).
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