«Челси» становится первым финалистом Юношеской лиги УЕФА

В полуфинальном матче Юношеской лиги УЕФА «Челси» в серии пенальти взял верх над «Порту» и стал первым финалистом турнира.

"Челси U-19" — «Порту U-19» — 2:2, по пенальти — 5:4 Голы: Редан, 29 — 1:0, Диогу Кейруш, 40 — 1:1, Жоау Мариу, 80 — 1:2, Грант, 86 — 2:2.

"Челси U-19": Камминг, Чалоба, Грант, Джеймс, Стерлинг, Маккормик, Фамилио-Кастильо, Сент-Клэр, Галлахер (Лэмпти, 82), Хадсон-Одои, Редан (Браун, 69).

"Порту U-19": Диогу Мейрелеш, Педру Гомеш, Диогу Кейруш, Диогу Лейте, Диогу Бесса, Морету (Паулу Эштрела, 65), Руй Пиреш, Ирала (Малек, 90), Ромариу Баро, Ламба, Мади Кета (Жоау Мариу, 80).