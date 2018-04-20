Данила Галенюк: «Отработали большинство, входы и выходы из зоны»

Защитник юниорской сборной Данила Галенюк пообщался с журналистами после тренировки в Челябинске.

— Обычная тренировка, — заявил Галенюк. — «Три в два» поделали, «два в один». Над входами поработали, над выходами. В конце поразыгрывали большинство, — сказал Галенюк.

— Тренер высказал защитникам после Франции?

— Да. Сейчас все знаем. Командой договоримся.

— Сегодня финны 12 минут не могли забить французам. Выходит, не такая слабая команда?

— Нам противостоял дисциплинированный соперник. Просто недооценка была.

— С чехами вы много играли.

— Перед каждой игрой мы разберем их, как и любого другого соперника. Чехия — сильная команда, поэтому нужно серьезно готовиться. ( Евгений БЕЛОУСОВ

Юниорская сборная России сыграет с Чехией в субботу, 21 апреля в 13:30 по московскому времени.