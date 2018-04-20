Владелец «Тосно»: Клуб — абсолютно дотационное предприятие. В ближайшее время кому-то его передадим

«Компания Fourt Group сейчас действительно имеет ограничения, которые не дают ей возможности продолжать финансирование команды. Вопросы лучше задавать губернатору Ленинградской области. Вчерашняя победа — это во многом его заслуга. Именно он сейчас занимается командой, делает большой вклад в ее успехи. Поэтому лучше его спрашивать.

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Не имеет никакого значения, кто является владельцем команды. Ведь на самом деле это абсолютно дотационное предприятие. Важно то, кто выделяет средства на содержание команды, а владеть может кто угодно. Но, конечно, команду мы, скорее всего, кому-нибудь передадим в ближайшее время», — цитирует Левченко «Фонтанка»