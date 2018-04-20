В ЮЗАО посоревновались соцработники

На сцене Центра молодежного парламентаризма посоревновались лучшие социальные работники округа. В окружном этапе конкурса «Московские мастера-2018» по профессии «Социальный работник» приняли участие 12 специалистов.

Тема конкурса в этом году звучала так: «Социальная работа — век забот, добра и милосердия».

Лавры первенства достались социальный работник из ТЦСО «Зюзино» (филиал «Академический») Алевтине Березе, второй стала социальный работник ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») Светлана Павлик, третье место на этих соревнованиях досталось социальному работнику ТЦСО «Ломоносовский» (филиал «Обручевский») Анастасии Касьяновой.

Для победителя соревнования не заканчиваются. Победитель конкурса профессионального мастерства «Социальный работник — 2018» будет представлять Юго-Западный округ на финальном, городском этапе конкурсе.

Напомним, в прошлом году на аналогичных соревнованиях представитель от района Коньково — социальный работник Татьяна Черечихина — заняла почетное второе место. Потом Татьяна поучаствовала в городском этапе конкурса. Она заняла 3 место.