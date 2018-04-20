Ещё
За первые два месяца 2018 года численность Псковской области сократилась на 910 человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

За первые два месяца 2018 года численность Псковской области сократилась на 910 человек 

Псковская губерния 1 час назад
За январь — февраль 2018 года численность Псковской области сократилась на 910 человек, таковые свежие данные Псковстата. По данным ведомства, за первые два месяца 2018 года в Псковской области родились 953 человека (985 в январе — феврале 2017 года), умерли — 1863 человека (2050 — в январе — феврале прошлого года). По итогам двух месяцев коэффициент смертности в регионе составляет 18,1 промилле: по итогам 2017 года этот коэффициент составил 17,2 промилле, это был наивысший показатель в стране. При этом темп сокращения населения по сравнению с прошлым годом снизился: за два месяца этого года численность жителей сократилась на 910 человек, за два месяца прошлого года — на 1065 человек. У меньшилось и количество умерших младенцев — с четырёх до двух. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Прокурора Палкинского района перевели в Пыталовский район 14 января - годовщина гибели псковского оператора Валентина Януса Первую медаль России на Олимпийских Играх принёс Семён Елистратов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Швеция отказалась от Ибрагимовича
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
В сборной России по хоккею все плохо
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение