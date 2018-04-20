За первые два месяца 2018 года численность Псковской области сократилась на 910 человек

За январь — февраль 2018 года численность Псковской области сократилась на 910 человек, таковые свежие данные Псковстата. По данным ведомства, за первые два месяца 2018 года в Псковской области родились 953 человека (985 в январе — феврале 2017 года), умерли — 1863 человека (2050 — в январе — феврале прошлого года). По итогам двух месяцев коэффициент смертности в регионе составляет 18,1 промилле: по итогам 2017 года этот коэффициент составил 17,2 промилле, это был наивысший показатель в стране. При этом темп сокращения населения по сравнению с прошлым годом снизился: за два месяца этого года численность жителей сократилась на 910 человек, за два месяца прошлого года — на 1065 человек. У меньшилось и количество умерших младенцев — с четырёх до двух. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».