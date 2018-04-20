Нападающий юниорской сборной России: «Знаем как играют чехи, сегодня их посмотрят тренеры »

Форвард сборной России Никита Соркин — об уроках Сергея Федорова подготовке к матчу с чехами на юниорском чемпионате мира.

— Как чувствует себя Исхаков?

— Пару дней отдохнет, потом все будет нормально.

— Завтра же с чехами играть.

— Посмотрим.

— Чехов будете смотреть?

— Тренеры посмотрят. Мы в принципе знаем, как они играют. Много раз с ними встречались.

— Как уроки Сергея Федорова?

— Хороший опыт. Очень интересно было с ним работать. Он дал полезные советы и помог.

— Что сегодня тренировали?

— Подтянули форму. Атаки «три в два», большинство.

— Вчера совсем не работало.

— Да, только раз реализовали. Очень плохо разыгрывали.

— ЦСКА не помешало это взять серию со СКА.

— Другим взяли — борьбой

— За другой группой следите?

Форвард @russiahockey #U18 Никита Соркин — о подготовке к чехам pic.twitter.com/8G5FjCq7dI

— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 апреля 2018 г.

В субботу, 21 апреля сборная России сыграет в рамках юниорского чемпионата мира с Чехией. Начало матча — 13:30 по московскому времени.