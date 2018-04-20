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Нападающий юниорской сборной России: «Знаем как играют чехи, сегодня их посмотрят тренеры »
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Нападающий юниорской сборной России: «Знаем как играют чехи, сегодня их посмотрят тренеры » 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Форвард сборной России Никита Соркин — об уроках Сергея Федорова подготовке к матчу с чехами на юниорском чемпионате мира.
— Как чувствует себя Исхаков?
— Пару дней отдохнет, потом все будет нормально.
— Завтра же с чехами играть.
— Посмотрим.
— Чехов будете смотреть?
— Тренеры посмотрят. Мы в принципе знаем, как они играют. Много раз с ними встречались.
— Как уроки Сергея Федорова?
— Хороший опыт. Очень интересно было с ним работать. Он дал полезные советы и помог.
— Что сегодня тренировали?
— Подтянули форму. Атаки «три в два», большинство.
— Вчера совсем не работало.
— Да, только раз реализовали. Очень плохо разыгрывали.
— ЦСКА не помешало это взять серию со СКА.
— Другим взяли — борьбой
— За другой группой следите?
— Слышали, что канадцы американцев обыграли. (Евгений БЕЛОУСОВ)
Форвард @russiahockey #U18 Никита Соркин — о подготовке к чехам pic.twitter.com/8G5FjCq7dI
— Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 20 апреля 2018 г.
В субботу, 21 апреля сборная России сыграет в рамках юниорского чемпионата мира с Чехией. Начало матча — 13:30 по московскому времени.
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