Полузащитник «Вулверхэмптона» Невеш попал в сферу интересов «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп следит за игрой Невеша в чемпионшипе. Благодаря игре португальца «Вулверхэмптон» гарантировал себе выход в АПЛ с первого места.

Отмечается, что «Вулверхэмптон» нашел замену Невешу в лице полузащитника «Бешикташа» Андерсона Талиски , права на которого принадлежат «Бенфике».

21-летний Невеш в текущем сезоне провел за «Вулверхэмптон» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. По данным transfermarkt, текущая трансферная стоимость португальца оценивает в 15 млн евро.