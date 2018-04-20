Ещё
Полузащитник «Вулверхэмптона» Невеш попал в сферу интересов «Ливерпуля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полузащитник «Вулверхэмптона» Невеш попал в сферу интересов «Ливерпуля» 

Советский спорт 1 час назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп следит за игрой Невеша в чемпионшипе. Благодаря игре португальца «Вулверхэмптон» гарантировал себе выход в АПЛ с первого места.
Отмечается, что «Вулверхэмптон» нашел замену Невешу в лице полузащитника «Бешикташа» Андерсона Талиски, права на которого принадлежат «Бенфике».
21-летний Невеш в текущем сезоне провел за «Вулверхэмптон» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. По данным transfermarkt, текущая трансферная стоимость португальца оценивает в 15 млн евро.
Советский спорт: последние новости
Владелец «Тосно»: Клуб – абсолютно дотационное предприятие. В ближайшее время кому-то его передадим Брюс Кэссиди: Сначала «Мэйпл Лифс» выглядели получше, но потом и у нас ноги побежали Мельникова завоевала золото чемпионата России в личном многоборье
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ему поставят памятник»: «Арсенал» лишился Арсена2
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз138
Швеция отказалась от Ибрагимовича
В РФС прокомментировали инцидент с Денисовым
В сборной России по хоккею все плохо
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение