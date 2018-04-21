Юрген Клопп: «Вест Бром» решил не поливать газон. В следующем сезоне они будут играть в чемпионшипе на сухих газонах

«Мы довольно неплохо контролировали игру. У них были моменты только со стандартов. А так мы защищались очень хорошо. На протяжении всего матча было давление на нашего вратаря. В Англии это любят, но из-за этого нашему голкиперу было непросто.

Играть было все сложнее, потому что поле становилось сухим. „Вест Бром“ решил не поливать газон в перерыве. Таким командам не нужен влажный газон. В следующем сезоне они будут играть в чемпионшипе на сухих газонах.

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Эпизод, когда Ингз требовал пенальти? Все смеялись, но я не знаю никого, кто не упал бы в такой ситуации. Нам нужны были правильные решения, тогда бы мы победили 3:0 или 3:1», — цитирует Клоппа ВВС.

«Вест Бромвич» с 25 очками остается на последнем месте. У «Ливерпуля» 73 очка и третье место. В следующем туре «Ливерпуль» примет «Сток Сити», а «Вест Бромвич» на выезде сыграет с «Ньюкаслом».