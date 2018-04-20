Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки кошку Китти

Волонтеры зооприюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для трехцветной кошки Китти. Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.

— Наша Китти очень общительная, найдет взаимопонимание со всеми, не только с людьми, но и с кошками, собаками, — рассказала Лысенко. — Она очень подвижна и любопытна, создает прекрасное настроение для всех. А еще говорят, что трехцветные кошки приносят удачу своим хозяевам.

Она также добавила, что Китти 11 месяцев, она стерилизована и прошла все необходимые медицинские проверки.

Чтобы познакомиться с трехцветной красавицей, необходимо согласовать встречу с волонтером приюта по телефону 8 (926) 995-92-28. (мю)