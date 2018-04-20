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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки кошку Китти
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Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине отдадут в добрые руки кошку Китти 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры зооприюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для трехцветной кошки Китти. Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.
— Наша Китти очень общительная, найдет взаимопонимание со всеми, не только с людьми, но и с кошками, собаками, — рассказала Лысенко. — Она очень подвижна и любопытна, создает прекрасное настроение для всех. А еще говорят, что трехцветные кошки приносят удачу своим хозяевам.
Она также добавила, что Китти 11 месяцев, она стерилизована и прошла все необходимые медицинские проверки.
Чтобы познакомиться с трехцветной красавицей, необходимо согласовать встречу с волонтером приюта по телефону 8 (926) 995-92-28. (мю)
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