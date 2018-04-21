«Сандерленд» потерял шансы на сохранение «прописки» в Чемпионшипе

В матче 44-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» на своем стадионе уступил «Бертону» со счетом 1:2.

”Черные коты” вышли вперед в первом тайме, однако на 86-й минуте футболисты гостей сравняли счет, а на второй компенсированной минуте вырвали победу.

По итогам матча «Сандерленд» (34 очка) потерял шансы остаться во втором по силе английском дивизионе в следующем сезоне.

Напомним, что клуб, возглавляемый экс-тренером сборной Уэльса Крисом Коулманом вылетел из АПЛ лишь в прошлом году.

Чемпионшип. 44-й тур ”Сандерленд” — «Бертон» — 1:2 (1:0)

Голы: Макнейр, 34 — Бент, 86; Бойс, 90+2.