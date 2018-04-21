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«Сандерленд» потерял шансы на сохранение «прописки» в Чемпионшипе
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«Сандерленд» потерял шансы на сохранение «прописки» в Чемпионшипе 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: Soccer365.ru
В матче 44-го тура Чемпионшипа «Сандерленд» на своем стадионе уступил «Бертону» со счетом 1:2.
”Черные коты” вышли вперед в первом тайме, однако на 86-й минуте футболисты гостей сравняли счет, а на второй компенсированной минуте вырвали победу.
По итогам матча «Сандерленд» (34 очка) потерял шансы остаться во втором по силе английском дивизионе в следующем сезоне.
Напомним, что клуб, возглавляемый экс-тренером сборной Уэльса Крисом Коулманом вылетел из АПЛ лишь в прошлом году.
Чемпионшип. 44-й тур  ”Сандерленд” — «Бертон» — 1:2 (1:0)
Голы: Макнейр, 34 — Бент, 86; Бойс, 90+2.
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