Арсен Венгер: В матче с «Вест Хэмом» достойно подготовились к «Атлетико»

«Я был сосредоточен на том, чтобы выиграть в этом матче. Мы хотели проявить свой профессионализм и сделать свое дело, несмотря на то, что обстоятельства изменились. Мы показали хороший командный дух и достойно подготовились к четвергу.

Для того, чтобы выиграть Лигу Европы, мы сначала должны победить в полуфинале. И это была хорошая подготовка — мы забили сильной команде „Вест Хэма“, которая неплохо выглядит в последнее время», — заявил Венгер

Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.