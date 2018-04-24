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Арсен Венгер: В матче с «Вест Хэмом» достойно подготовились к «Атлетико»
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Арсен Венгер: В матче с «Вест Хэмом» достойно подготовились к «Атлетико» 

Советский спорт 59 минут назад
Фото: Sports.ru
«Я был сосредоточен на том, чтобы выиграть в этом матче. Мы хотели проявить свой профессионализм и сделать свое дело, несмотря на то, что обстоятельства изменились. Мы показали хороший командный дух и достойно подготовились к четвергу.
Для того, чтобы выиграть Лигу Европы, мы сначала должны победить в полуфинале. И это была хорошая подготовка — мы забили сильной команде „Вест Хэма“, которая неплохо выглядит в последнее время», — заявил Венгер.
Напомним, первый матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико» состоится 26 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени.
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