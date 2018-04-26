Все — за Арсена! Последний шанс Венгера выиграть в Европе с «Арсеналом»

Стоило руководству «Арсенала» объявить об уходе Арсена Венгера по окончании этого сезона, как болельщики тут же сменили гнев к вечному главному тренеру лондонцев на милость. Теперь все жаждут красивых проводов 68-летнего француза. Иначе говоря, победы в Лиге Европы.

От ненависти до любви

Многочисленные транспаранты в поддержку Венгера появились еще в минувшие выходные, на игре АПЛ против «Вест Хэма». Признания в любви к тренеру мы наверняка увидим и сегодня на «Эмирэйтс», куда пожалует главный фаворит Лиги Европы — «Атлетико» Диего Симеоне. Люди, которые еще недавно призывали бойкотировать домашние игры в еврокубках — лишь бы Венгер досрочно покинул «Арсенал» (а его контракт действовал до конца сезона-2018/19), теперь, когда расставание с французом стало неизбежностью, повернулись к команде лицом. И вспомнили, что выиграть Лигу Европы — это очень даже круто.

Этот трофей действительно приобрел для «Арсенала» сакральное значение. 22 года стоял у руля «пушкарей» Венгер, знавал и громкие взлеты, и оглушительные падения, но никогда (!) не выигрывал ничего в Европе. Лондонцы и до француза не слыли еврокубковой командой, а при нем постепенно сползли в категорию вечных неудачников. С 2011 по 2017 год «Арсенал» неизменно вылетал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Более стабилен в ЛЧ только «Реал» , который вышел этой весной в свой восьмой полуфинал подряд…

Европейское проклятье

И даже когда Венгер вплотную подбирался к континентальной мечте (были, поверьте, и такие времена), следовала осечка. В финале Лиги чемпионов 2006 года против «Барселоны» (еще без Лионеля Месси ) на 18-й минуте удалился Йенс Леманн , и, хотя потом Тьерри Анри вывел англичан вперед, в заключительной 15-минутке все усилия пошли прахом из-за голов Самуэля Это’О и Беллетти. А еще раньше, в 2000-м, «Арсенал» не реализовал статус безоговорочного фаворита финала Кубка УЕФА . Имея в составе Анри, Патрика Вьейра и Денниса Бергкампа, команда не смогла пробить оборону «Галатасарая», который доигрывал дополнительное время без удаленного Георге Хаджи . Итог — поражение в серии пенальти.

От ФИФА и Китая до «ПСЖ» и «Реала». Куда податься Венгеру после «Арсенала»?

Сейчас «Арсенал» уже распрощался с надеждами попасть в Лигу чемпионов-2018/19 через премьер-лигу. Получить путевку туда можно только за счет триумфа в Лиге Европы. Где не может играть не дозаявленный на еврокубки зимой после трансфера из дортмундской «Боруссии» лучший нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг. И не сыграет главный креативщик — Генрих Мхитарян , который получил неприятную травму в четвертьфинале против ЦСКА.

Короче, Венгеру сейчас не позавидуешь. Взламывать симеоновскую оборону, держа в уме ответный поединок в Мадриде, будет крайне тяжело. Но футбол часто дарит нам самые красивые сказки. Так почему бы не случиться еще одной? Ведь уход Венгера из «Арсенала» с первым и единственным за 22 года европризом — это, согласитесь, будет сказочно красиво.

А если вдруг «Арсенал», пройдя «Атлетико», проиграет затем финал, допустим, «Марселю», это будет очень по-венгеровски.

Как завершится первый полуфинальный матч Лиги Европы «Арсенал» — «Атлетико»?

Венгер в «Арсенале» (1996-2018)

Три победы в чемпионатах Англии: 1997/98, 2001/02, 2003/04 (сезон без единого поражения — рекорд АПЛ).

Семь побед в Кубке Англии: 1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17.

Семь побед в Суперкубке Англии: 1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017.

Кто останавливал Венгера в плей-офф еврокубков

Сезон

Турнир, стадия

Результат

2016/17 ЛЧ, 1/8 Бавария — 1:5 (г), 1:5 (д)

2015/16 ЛЧ, 1/8 Барселона — 0:2 (д), 1:3 (г)

2014/15 ЛЧ, 1/8 Монако — 1:3 (д), 2:0 (г)

2013/14 ЛЧ, 1/8 Бавария — 0:2 (д), 1:1 (г)

2012/13 ЛЧ, 1/8 Бавария — 1:3 (д), 2:0 (г)

2011/12 ЛЧ, 1/8 Милан — 0:4 (г), 3:0 (д)

2010/11 ЛЧ, 1/8 Барселона — 2:1 (д), 1:3 (г)

2009/10 ЛЧ, 1/4 Барселона — 2:2 (д), 1:4 (г)

2008/09 ЛЧ, 1/2 МЮ — 0:1 (г), 1:3 (д)

2007/08 ЛЧ, 1/4 Ливерпуль — 1:1 (д), 2:4 (г)

2006/07 ЛЧ, 1/8 ПСВ — 0:1 (г), 1:1 (д)

2005/06 ЛЧ, финал

Барселона — 1:2 (н)

2004/05 ЛЧ, 1/8 Бавария — 1:3 (г), 1:0 (д)

2003/04 ЛЧ, 1/4 Челси — 1:1 (г), 1:2 (д)

2000/01 ЛЧ, 1/4 Валенсия — 2:1 (д), 0:1 (г)

1999/00 Кубок УЕФА, финал

Галатасарай — 0:0 (н), пен. 1:4 1997/98 Кубок УЕФА, 1/32 ПАОК — 0:1 (г), 1:1 (д)

В сезоне-1996/97 Венгер занял пост главного тренера уже после поражения «Арсенала» от ПАОКа в 1/32 финала Кубка УЕФА. В сезонах 1998/99, 2001/02 и 2002/03 команда не преодолевала групповую стадию Лиги чемпионов.