В Кирове мужчина ограбил магазин: пойманный полицейскими, кировчанин съел украденные деньги

Преступление было совершено сегодня, 20 апреля, около семи часов утра.

По словам женщины-продавца, в помещение магазина вошёл неизвестный мужчина, достал ножницы и, угрожая ими, потребовал денег.

Испугавшись за свою жизнь, женщина выбежала на улицу. Вскоре из помещения выбежал и налётчик. Потерпевшая вернулась, обнаружила пропажу денег и нажала на кнопку тревожной сигнализации.

«Во дворе одного из домов по улице Профсоюзной росгвардейцы обнаружили похожего по приметам мужчину. Задержанный кировчанин, 1964 года рождения, на глазах стражей правопорядка достал из кармана купюру и съел её», — рассказали в Управлении Росгвардии по Кировской области.

Продавец опознала нападавшего мужчину. Злоумышленника передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото — sovetov.su