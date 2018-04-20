Подростки из Хорошевки взяли бронзу на окружных соревнованиях по военно-прикладной подготовке

Окружные соревнования по военно-прикладной подготовке состоялись на базе ММУСТЦ ДОСААФ . Борьбу за награды вели юноши в возрасте 16–17 лет.

В программу соревнований вошли: стрельба из пневматической винтовки на результат, разборка-сборка автомата Калашникова на время, надевание ОЗК в виде плаща на время и челночный бег 10*10 метров.

В командном первенстве сборная школы № 1409 поднялась на пьедестал почета, заняв третье место.