Подростки из Хорошевки взяли бронзу на окружных соревнованиях по военно-прикладной подготовке 

Окружные соревнования по военно-прикладной подготовке состоялись на базе ММУСТЦ ДОСААФ. Борьбу за награды вели юноши в возрасте 16–17 лет.
В программу соревнований вошли: стрельба из пневматической винтовки на результат, разборка-сборка автомата Калашникова на время, надевание ОЗК в виде плаща на время и челночный бег 10*10 метров.
В командном первенстве сборная школы № 1409 поднялась на пьедестал почета, заняв третье место.
Честь школы и района под руководством Романа Макеева защищали: Максим Елагин, Григорий Карасев, Леонид Веркин, Максим Орлов, Данила Савченко, Данила Коваленко, Данила Ли-Чан-Лин, Георгий Широков, Гарик Мелкоян, Олег Крылов и Александр Полевой. (то)