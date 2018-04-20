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Путин провёл совещание с министром обороны и начальником Генштаба ВС
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Путин провёл совещание с министром обороны и начальником Генштаба ВС 

Говорит Москва 1 час назад
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По результатам совещания намечена очередная сессия таких встреч президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.
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