Путин провёл совещание с министром обороны и начальником Генштаба ВС

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По результатам совещания намечена очередная сессия таких встреч президента с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая.