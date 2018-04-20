Праздник математики провели во Дворце творчества Хорошево-Мневников

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся праздник математики «25 сезон».

— Воспитанники студии «Занимательная математика» в этом году заняли множество призовых мест на олимпиадах. В рамках праздника директор ДТДиМ «Хорошево» Татьяна Ледовская вручила грамоты юным математикам. Поздравить коллектив пришли ансамбль бального танца «Серпантин» и ансамбль народного танца «Фантазия», а также педагоги Дворца, — сообщили в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».

Напомним, воспитанники студии «Занимательная математика» отличились на Федеральной олимпиаде по математике «Порядок чисел» и на Всероссийской олимпиаде по математике «Общий знаменатель». (ео)