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Праздник математики провели во Дворце творчества Хорошево-Мневников
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Праздник математики провели во Дворце творчества Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» состоялся праздник математики «25 сезон».
— Воспитанники студии «Занимательная математика» в этом году заняли множество призовых мест на олимпиадах. В рамках праздника директор ДТДиМ «Хорошево» Татьяна Ледовская вручила грамоты юным математикам. Поздравить коллектив пришли ансамбль бального танца «Серпантин» и ансамбль народного танца «Фантазия», а также педагоги Дворца, — сообщили в пресс-службе ДТДиМ «Хорошево».
Напомним, воспитанники студии «Занимательная математика» отличились на Федеральной олимпиаде по математике «Порядок чисел» и на Всероссийской олимпиаде по математике «Общий знаменатель». (ео)
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