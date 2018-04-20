МИД Кыргызстана рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в города-организаторы ЧМ 2018

Для тех граждан Кыргызстана, которые все же решили посетить один из 11 городов, ведомство предложило ознакомиться с Методическими рекомендациями МВД России о порядке регистрации иностранных граждан в период проведения «Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России».

Во избежание привлечения к ответственности, необходимо строго соблюдать законодательство РФ, в том числе миграционный режим, не превышать установленные сроки пребывания на территории РФ.

Чемпионат мира по футболу в России состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Ростове -на — Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Сочи.