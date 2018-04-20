Не верь слухам! Читай «ФедералПресс». СФО. № 243

Новосибирская область

Прокурор — аграриям надзор!

Интересный слух появился в регионе: якобы, областная прокуратура решила заняться проблемой задолженностей по заработной плате в аграрном секторе. Более того, вроде как уже приняты первые меры прокурорского вмешательства. Говорят, что в одном из районов области после того, как на ситуацию с несвоевременной выплатой зарплаты обратил внимание прокурор, предприятие быстро погасило задолженность работникам, да еще и выплатило им компенсации. По слухам, проверки пройдут в разных районах.

Комментарий: выплатили зарплату после вмешательства

«Насчет разных районов» — это, действительно, слух. Однако есть и правдивая информация. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщила, что прокурор Кочковского района Новосибирской области проверял ОАО «Решетовское»: «Прокурор района внес директору акционерного общества представление об устранении нарушений законодательства, потребовав выплатить зарплату и денежную компенсацию работникам за нарушение сроков её выплаты. В результате прокурорского вмешательства организация выплатила трудовому коллективу всю задолженность по заработной плате и компенсацию за ее задержку. Трудовые права работников восстановлены».

Муку отдали приезжим

В деловой среде активно циркулируют слухи, что Мелькомбинат № 1, который когда-то создавался как предприятие общегосударственного значения, выкупили иногородние бизнесмены. Имущественный комплекс самого большого в регионе зернопереработчика и торговую компанию ОАО «Первый мелькомбинат» интересовали многих, но, по слухам, выкупил предприятие один из ведущих игроков на рынке зернопереработки в России.

Комментарий: приложу усилия, чтобы стать самым большим комбинатом в стране

Кемеровский предприниматель Сергей Беляев заявил прессе: «Летом 2017 года началось активное развитие Новосибирского мелькомбината № 1. Мы с коллективом предприятия продолжим этот процесс и будем прилагать все усилия для того, чтобы он стал самым большим в стране».

Кемеровская область

Дорога будет дороже

В Кемерове снова интернет-пользователи активно заговорили о скором повышении цен как городского, так и областного транспорта. Будто бы транспортники не могут свести концы с концами, а бюджетам всех уровней требуются дополнительные поступления. В качестве даты изменения тарифов называют 1 июня, при этом, как отмечают отдельные пользователи, в рамках данной реформы не произойдет отмена традиционных для Кузбасса льгот на проезд среди пенсионеров, школьников и многодетных матерей.

Комментарий: написали предложения, но они еще на стадии рассмотрения

На самом деле, слух о возможном повышении проезда связан с петицией, что подало местное отделение федерального профсоюза работников автотранспорта. По их собственным утверждениям, кемеровские пассажиры готовы платить больше лишь бы повысилось качество предоставляемых услуг. В областном департаменте транспорта согласны с петицией профсоюза, но отмечают, что одного желания работников предприятий соответствующего профиля и пассажиров недостаточно. «Да, мы получили все предложения, отметили их в уточнении к областной программе „Транспорт“. Проблема в том, что „Транспорт“ — это составная часть стратегии социально-экономического развитии региона до 2035 года. А она еще находится на стадии рассмотрении», — уточнили в ведомстве.

Красноярский край

Отмыли на 148-ю годовщину

Сегодня утром красноярцы наблюдали как на центральной площади города — площади Революции — из пожарных гидрантов окатывали памятник Ленину. Поскольку 22 апреля, как известно, день рождения вождя, многие горожане связали это с предстоящим празднованием события. По слухам, городские власти негласно решили к нему подготовиться, тем более что для некоторых красноярцев эта дата все еще остается праздником.

Комментарий: помывка в рамках двухмесячника по благоустройству

В мэрии Красноярска помывку вождя объясняют начавшимся двухмесячником по благоустройству. Мыть в эти дни в городе будут и другие памятники — все, которые находятся в ведении муниципалитета: Сурикову, Андрею Поздееву , Пушкину. Если же памятник находится на территории предприятия (как, например, памятник сантехнику вблизи одного из городских коммунальных учреждений), в порядок его должны привести владельцы участка. Кстати, и общегородской субботник в этот раз состоится на неделю раньше обычного: не 28-го, а 21 апреля. Это связано с тем, что следующая суббота — рабочая перед длинными выходными.

Такой футбол нам очень нужен!

Такие вот слухи обсуждают фанаты красноярского женского футбола. В большинстве своем радуются, конечно. А некоторые даже и делятся фотографиями — якобы с этой самой сессии….

Комментарий: сначала выиграем чемпионат, потом снимемся в эротической сессии

Футболистки «Енисея» действительно заявили о готовности сняться в откровенной фотосессии. Но только в том случае, если команда в этом сезоне выиграет чемпионат России. Реально ли это? ЖФК «Енисей» в высшем дивизионе чемпионата играет с прошлого года, и сезон 2017-го красноярки завершили на седьмом месте. Насколько успешным будет нынешний сезон — увидим.

Что касается фото, которые разошлись по интернету, они действительно существуют: в прошлом году эротическую фотосессию сделал защитница команды Наталья Морозова . Но к нынешнему заявлению эти фото никакого отношения не имеют. Наталья действовала исключительно по собственной инициативе.

Иркутская область

Маркировка против «серых потоков»

После того, как в сентябре 2017 года в Иркутской области стартовал пилотный проект по маркировке всей заготавливаемой в регионе древесины, в регионе начались обсуждения грядущего увеличения объемов экспорта леса. Свои прогнозы наблюдатели объясняли тем, что экспериментальная борьба с незаконными рубками непременно снизит количество незаконных рубок и «серые потоки» леса в Китай «выйдут наружу», тем самым нарастив официальные показатели экспорта.

Комментарий: объем вывезенного из области леса снизился на 8%

Прогнозы не оправдались: общий объем вывезенного из Иркутской области леса за январь-март 2018 года сократился до 3 миллионов тонн. «Это на 8% меньше того же периода прошлого года, — подтверждает пресс-служба иркутской таможни. — Сократилось и общее количество лесоэкспортеров Приангарья: за первые 3 месяца этого года их число снизилось на 7% — теперь в отрасли 342 участника. В 2017 году вывозом леса из региона занималось 368 предприятий».