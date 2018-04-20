Доменико Тедеско: Возможно, мы прибегнем к ротации в матче с «Кельном»

«У нас нет новых травмированных, Брель Эмболо снова чувствует себя хорошо. Мы потерпели разочаровывающее поражение в полуфинале Кубка Германии и теперь хотим выложиться на максимум в игре с „Кельном“.

Возможно, мы прибегнем к небольшой ротации. Окончательное решение по составу будет принято после заключительной предматчевой тренировки. Это будет непростая игра. Футболисты „Кельна“ уже несколько раз демонстрировали, что они не сдаются. Недавно они дома одержали победу над „Байером“, — цитирует Тедеско официальная группа „Шальке“ Вконтакте.

Матч „Шальке“ — „Кельн“ состоится 22 апреля и начнется в 19:00 по Москве.