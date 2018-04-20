Как проколотые уши могут повлиять на организм мужчины

В наше время все чаще уши прокалывают себе не только женщины, но и представители сильного пола. Между тем некоторые специалисты считают, что пирсинг ушей небезопасен, в том числе для мужского здоровья.

Зачем они это делают?

Мужчины прокалывают уши по разным причинам. Например, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и креативность, что характерно для представителей творческих кругов, продемонстрировать свою принадлежность к какой-то группировке. Чтобы стать своим в компании, выделиться из толпы, понравиться девушке…

Пирсинг ушей очень популярен у представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Правда, гомосексуалисты обычно прокалывают себе правое ухо — это как бы их отличительный знак. А вот мужчины-гетеросексуалы — левое. Иногда мужчина прокалывает оба уха, иногда носит в одном ухе сразу несколько сережек. По подсчетам, пирсинг мочек и ушных раковин делают себе 15% мужчин.

Каковы могут быть последствия проколов для здоровья?

Независимо от того, женщина вы или мужчина, прокол уха не является полностью безопасным. После прокола на коже могут остаться келоидные рубцы, если у вас имеется такая предрасположенность, у вас может оказаться аллергия на металл, из которого изготовлена серьга, во время процедуры вас могут заразить ВИЧ или гепатитом. Если же делать прокол будут нестерильными инструментами, то вы можете заработать заражение крови. Противопоказано прокалывать уши и тем, у кого есть какие-то кожные заболевания, например, экзема. Если прокол сделан в ушном хряще, заживление будет очень медленным и болезненным.

Точка импотенции

Но какую опасность может представлять прокалывание ушей именно для мужского организма? Тут самое время вспомнить, что, по мнению китайской медицины, на ухе человека расположено множество биологически активных точек. Одно время даже верили, что, проколов ухо в определенном месте, можно улучшить себе зрение или похудеть.

По словам сотрудников Тяньцзиньского университета, определенные точки нашего уха связаны с конкретными внутренними органами и системами. Недаром еще в середине прошлого столетия французский врач Поль Ножье обратил внимание на то, что наше ухо напоминает человеческий эмбрион, расположен головой вниз. Таким образом мочка уха «отвечает» за голову человека, а внешний край является проекцией позвоночника. Проколы в этом месте могут спровоцировать сколиоз, остеохондроз и другие проблемы с шеей и спиной. Также в разных местах уха расположены точки, связанные с суставами ног, мышцами, глазами, зубами, органами пищеварения, сердцем и легкими, щитовидной железой. И, наконец, на внутреннем крае ушной раковины находится точка, «отвечающая» за органы таза, за выделительную и сексуальную функцию. [С-BLOCK]

По данным английских исследователей, половина людей, делавших себе пирсинг, сообщали о каких-либо проблемах со здоровьем. Причем это были проблемы и со зрением, и с опорно-двигательным аппаратом, и с печенью, почками, желчным пузырем, и с половой сферой. Теоретически прокалывание данной зоны может привести к нарушениям в этой области и даже к простатиту и импотенции.

Китайские медики полагают, что от пирсинга вообще лучше отказаться. Но если уж вы твердо решили проколоть себе ухо или другую часть тела, вам необходимо найти специалиста, знакомого с расположением биологически активных точек на теле человека, дабы не нанести вреда тем или иным органам.