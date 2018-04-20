Петрозаводский школьник стал финалистом конкурса по програмированию

Егор Христофоров вошел в 100 лучших участников всероссийского конкурса «AI Academy Contest».

С 1 марта по 12 апреля в рамках реализации проекта «Академия искусственного интеллекта» проходил заочный тур обучающего соревнования «AI Academy Contest» (программирование). Об этом сообщила пресс-служба Минобразования Карелии. Среди лучших программистов — школьник из Петрозаводска Егор Христофоров.

Из более 300 человек со всей России были выбраны 100 лучших участников. Ученик 11 б класса средней школы №3 Петрозаводска Егор Христофоров занял 53 место в рейтинге.

20-22 апреля для финалистов соревнования состоится Хакатон по AI в Москве, победителей которого наградят ценными призами. Егор будет представлять Республику Карелия на очном этапе соревнования.