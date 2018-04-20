Вячеслав Фетисов: «Точно знаю, что Знарок — один из самых высокооплачиваемых тренеров мира»

Легендарный защитник Вячеслав Фетисов , которому сегодня исполняется 60 лет, прокомментировал уход Олега Знарка с поста главного тренера сборной России​, отметив, что победа на Олимпиаде не должна никому кружить голову. По его словам, Россия была в 55 секундах от позора.

— Если Знарок обиделся — то он не прав. Я точно знаю, что он один из самых высокооплачиваемых тренеров мира. И он получил все возможности для работы, все удобства. Если он обиделся — то точно не прав. Если там что-то другое, то мне трудно комментировать.

Олимпийский успех не должен нам кружить голову. Мы были в 55 секундах от позора, от которого не отмылись бы никогда. Этот волшебник из «Красной Армии» сотворил нам четыре гола. Это о многом говорит. Я бесконечно счастлив, что эти парни — я о Гусеве и Кучерове — не были замечены, и их взяли в ЦСКА. Они своим шансом воспользовались, хотя внимания на них не обращали.

Нам надо задуматься, что делать в ближайшие 5-10 лет. Посмотрите на НХЛ. Как там развиваются молодые ребята. У нас же либо стагнируют, либо деградируют. Потому что низкий уровень соревновательности. И талант здесь раскрывается сложнее. (Игорь ЕРОНКО)