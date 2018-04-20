Уилшир: задача «Арсенала» — завершить эру Венгера подобающим образом

«Человек, который предоставил мне шанс, когда я был 16-летним юношей, демонстрировал несгибаемую веру и поддержку. Всегда истинный джентльмен, словно отец в тяжёлые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда большинство не верили. Спасибо за всё, босс. Наша задача — завершить вашу эру подобающим образом», — написал Уилшир в «Инстаграме».