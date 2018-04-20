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Уилшир: задача «Арсенала» — завершить эру Венгера подобающим образом
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Уилшир: задача «Арсенала» — завершить эру Венгера подобающим образом 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшир прокомментировал новость об уходе Арсена Венгера с поста главного тренера «канониров» по окончании текущего сезона.
«Человек, который предоставил мне шанс, когда я был 16-летним юношей, демонстрировал несгибаемую веру и поддержку. Всегда истинный джентльмен, словно отец в тяжёлые моменты моей карьеры. Он всегда верил в меня, когда большинство не верили. Спасибо за всё, босс. Наша задача — завершить вашу эру подобающим образом», — написал Уилшир в «Инстаграме».
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