Перед матчем «Локомотив» — «Уфа» на «РЖД Арене» выступит группа «Кирпичи»

Болельщики «Локомотива» на матче 27-го тура российской премьер-лиги против «Уфы» при посещении «РЖД Арены» смогут погрузиться в мир 8-битных приставок и послушать выступление питерской группы «Кирпичи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Общая концепция дня матча с «Уфой»: «День 8-битных приставок и „Денди“», время настоящих развлечений, живых детских эмоций и приятной ностальгии и детства. Этот «Match Day» станет сочетанием ностальгии о прекрасном детстве и миксом современных технологий.

Для всех гостей РЖД арены будут работать игровые зоны: Dendy, Sega, X-Box, оригинальные фото зоны, и яркое музыкальное выступление на главной сцене группы «Кирпичи», — рассказали в «Локомотиве».

Игра «Локомотив» — «Уфа» пройдет 22 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.