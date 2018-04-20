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Перед матчем «Локомотив» — «Уфа» на «РЖД Арене» выступит группа «Кирпичи»
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Перед матчем «Локомотив» — «Уфа» на «РЖД Арене» выступит группа «Кирпичи» 

SPORT24.ru 1 час назад
Болельщики «Локомотива» на матче 27-го тура российской премьер-лиги против «Уфы» при посещении «РЖД Арены» смогут погрузиться в мир 8-битных приставок и послушать выступление питерской группы «Кирпичи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Общая концепция дня матча с «Уфой»: «День 8-битных приставок и „Денди“», время настоящих развлечений, живых детских эмоций и приятной ностальгии и детства. Этот «Match Day» станет сочетанием ностальгии о прекрасном детстве и миксом современных технологий.
Для всех гостей РЖД арены будут работать игровые зоны: Dendy, Sega, X-Box, оригинальные фото зоны, и яркое музыкальное выступление на главной сцене группы «Кирпичи», — рассказали в «Локомотиве».
Игра «Локомотив» — «Уфа» пройдет 22 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.
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