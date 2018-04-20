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Гимнастка Мельникова стала чемпионкой России, Мустафина — пятая
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Гимнастка Мельникова стала чемпионкой России, Мустафина — пятая 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: riavrn.ru
Ангелина Мельникова победила в личном многоборье среди женщин на чемпионате России по спортивной гимнастике, который проходит в Казани. Второй стала Ангелина Симакова. Бронзовую медаль завоевала Виктория Комова.
Вернувшаяся в спорт олимпийская чемпионка Алия Мустафина — пятая.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань Женщины. Многоборье
1. Ангелина Мельникова — 55,765 2. Ангелина Симакова — 54,665 3. Виктория Комова — 53,765 4. Ульяна Перебиносова — 53,066 5. Алия Мустафина — 52,598 6. Ирина Алексеева — 52,399
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