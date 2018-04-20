Слушания в CAS по поводу дела Крушельницкого состоятся летом

Российский керлингист Александр Крушельницкий сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по его делу о нарушении антидопинговых правил состоятся летом.

"Крайний срок — 26 апреля — был установлен для внутреннего расследования по моему делу в России. Пакет документов с выводами передадут в Международную федерацию керлинга, у которой будет 20 дней для вынесения собственного заключения. После этого CAS назначит дату cуда, таким образом, слушания должны состояться только летом. Впереди еще долгая история", — цитирует Крушельницкого ТАСС со ссылкой на TeamRussia.pro.

18 февраля во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане допинг-проба Крушельницкого дала положительный результат. В его организме был обнаружен мельдоний. Он и его партнер Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали.

Ранее сообщалось, что Крушельницкому грозит дисквалификация на четыре года.