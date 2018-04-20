ЦППК: «Картой провожающего» в январе-марте воспользовались 30 тыс. человек

«Картой провожающего» в январе-марте 2018 г. воспользовались 30 тыс. человек, сообщили в пресс-службе «Центральная ППК».

«30 тыс. человек воспользовались «Картой провожающего» ЦППК в I квартале 2018 г. Услуга доступна на 125 остановочных пунктах и восьми московских вокзалах. Карта позволяет бесплатно пройти через турникеты на платформу железнодорожной станции, чтобы встретить или проводить родных и близких на электропоезд», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы воспользоваться картой, ее необходимо предварительно получить в кассе железнодорожной станции или вокзала. Услуга предоставляется бесплатно, при оформлении необходимо оставить залог в размере 100 руб. Провожающий может находиться в зоне посадки на электропоезд не более 30 минут. После выхода с платформы необходимо обратиться в кассу для возврата залога.

ЦППК запустила «Карту провожающего» в 2014 г. в ответ на запросы пассажиров компании. Для сравнения, в январе-марте 2017 г. ей воспользовались также около 30 тыс. человек.