Медведев пообещал Мурманской области поддержку проекта «Арктический доктор»

МУРМАНСК, 20 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал Мурманскую область, которая с июля начинает реализацию пилотного проекта по привлечению врачей на работу в арктических территориях — «Арктический доктор», и пообещал рассмотреть вопрос о поддержке программы на федеральном уровне в случае ее развития.

"Давайте подумаем, идея сама по себе довольно интересная, тем более, что когда зародилась программа сельского доктора, мы в какой-то момент приняли решение распространить ее действие не только на сельские поселения, и в ряде случаев и на поселки городского типа", — сказал Медведев на встрече с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

На встрече с премьером губернатор сообщила, что с 1 июля в области в качестве пилотного проекта начинает реализовываться программа «Арктический доктор» для привлечения на работу на северных территориях врачей. Программа подразумевает поэтапную выплату специалистам, которые приедут работать на арктические территории, по 2 млн рублей.

"Структура городов, населенных пунктов у нас по территориям России, по субъектам федерации очень сильно отличается. На северах свои проблемы, здесь действительно очень высокий уровень урбанизации, сел нет, но потребность в кадрах, во врачах очень большая. И труд здесь нелегкий, и нужно семью привезти или обзавестись семьей. В общем, давайте посмотрим, что можно сделать", — сказал глава правительства РФ

Он предложил регионам начать реализацию пилотного проекта с тем, чтобы посмотреть на возможность преобразования программы сельского доктора в программу «Арктический доктор». «Вы начинайте пока пилотный вариант, посмотрим, как это можно будет поддержать на федеральном уровне», — сказал он.

По словам Ковтун, в здравоохранении главная проблема области — отсутствие кадров. «У нас сегодня, по оценкам Минздрава , без совместительства не хватает 773 врача, особенно их не хватает в крупных населенных пунктах — Мурманске, Апатитах, Североморске», — сказала Ковтун.

По ее словам, региональные власти для решения проблемы совершают единоразовые выплаты специалистам, выплачивают стипендии врачам-ординаторам, компенсируют оплату квартплаты и так далее. «Но тем не менее, этих мер недостаточно. Все равно ребята выбирают более комфортные регионы для работы», — сказала губернатор.

В этой связи, по ее словам, осенью прошлого года было внесено предложение о том, что в северных территориях, на территориях арктической зоны реализовывать программу «Арктический доктор». «Поскольку у нас высокая степень урбанизации, и мы по программе „Земский доктор“, которая очень эффективно работает во всех других регионах страны, где есть села, смогли привлечь только 36 человек. Поэтому мы предлагаем выплачивать не один, а 2 млн рублей поэтапно», — сказала Ковтун.

Выплаты по программе

По словам губернатора, предлагается выплачивать первые 500 тыс. рублей специалистам по приезде в регион, спустя год работы — еще 500 тыс. рублей, а при подписании контракта на пять лет работы выплачивать второй миллион.

"За это время уже он как-то адаптируется на севере, создаст семью. Поэтому мы намерены сами начать эту программу. С 1 июля мы будем ее реализовывать в пилотном режиме. Пока планируем привлечь только 15 врачей, будем смотреть, какая обратная связь. И выйдем на федеральный уровень, попросим о поддержке", — сказала глава региона.