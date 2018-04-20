Медведев констатировал хорошие темпы развития рыбной отрасли в России

КОЛА (Мурманская область), 20 апр — РИА Новости . Премьер-министр России Дмитрий Медведев констатирует хорошие темпы развития отечественной рыбной отрасли, но признает существование проблем, которые еще требуют решения.

На совещании по развитию рыбоперерабатывающей промышленности председатель правительства отметил, что эта тема особенно актуальна для Мурманской области, где «в отрасли работают тысячи человек, каждая шестая тонна пищевой рыбной продукции в России произведена на местных предприятиях». «Именно в таких прибрежных регионах и нужно развивать переработку рыбы и морепродуктов, здесь есть в целом базовые условия — специалисты, производства», — указал он, заметив при этом, что ситуация «не без проблем».

Медведев поделился воспоминаниями о своем посещении Мурманска в 2008 году, когда, заехав в один из магазинов, не увидел на прилавках ни одного российского рыбного продукта. «За десять лет ситуация изменилась, но, конечно, определенные проблемы в отрасли остаются, а стало быть, они есть и на прилавках, и на столах потребителей», — отметил глава кабинета министров.

Говоря о ситуации в рыбохозяйственном комплексе в целом, Медведев подчеркнул, что «он на подъеме».

"Производство товарной аквакультуры, вылов рыбы стабильно растут, по итогам прошлого года наши рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн, это, наверное, самый большой улов за последние 20 лет", — констатировал премьер-министр.

При этом он указал, что этот улов «нужно вовремя переработать и доставить потребителям, тем более, что люди все больше думают о здоровом питании и охотно покупают рыбу и рыбопродукты». «Есть устойчивый спрос на такую продукцию и в России, и за рубежом, доходы от экспорта тоже растут, что само по себе неплохо», — сказал глава кабинета министров.

Он напомнил об оказываемой государственной поддержке для развития рыбохозяйственной отрасли, в том числе, через государственную программу развития.