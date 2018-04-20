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Дети из многодетных семей в Домодедове получают хоккейную экипировку бесплатно
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Дети из многодетных семей в Домодедове получают хоккейную экипировку бесплатно 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Юные спортсмены из многодетных семей, которые занимаются в академии Фетисова в подмосковном Домодедове, получают хоккейную экипировку бесплатно, сообщил журналистам в пятницу двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
«Мы не будем дискредитировать детей по социальному признаку, то есть у нас дети из многодетных семей получают бесплатную экипировку и занимаются совершенно бесплатно», — сказал Фетисов.
Он также добавил, что в Домодедове необходимо разрабатывать свою методику воспитания молодых хоккеистов.
«Очень классный тренерский коллектив, многие поиграли за океаном, то есть с английским языком. Будем отправлять на симпозиумы их. Постепенно будем вырабатывать свой метод воспитания молодых хоккеистов, нужно будет немного поменять в регламенте подмосковного хоккея, чтобы постепенно встраивать команды, которые будут готовы выступать», — сказал Фетисов.
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