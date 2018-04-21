Луис Энрике может заменить Венгера в «Арсенале». 20 апреля. Обзор дня

Во время чемпионата мира не будут отключать горячую воду. Даже отставка Арсена Венгера меркнет по сравнению с этой новостью.

«Арсенал» объявил об уходе Венгера по окончании сезона

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «канониров».

«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе. Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет. Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер. Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.

В Англии назвали причину, побудившую Венгера объявить об уходе из «Арсенала»

Даже несмотря на не самые успешные результаты «Арсенала» в последнее время, для многих в клубе объявление Арсена Венгера об уходе с поста главного тренера по окончании нынешнего сезона стало неожиданностью, сообщает Goal. По информации издания, французский специалист принял решение об уходе самостоятельно и сообщил об этом тренерскому штабу и персоналу перед началом тренировки сегодня, 20 апреля. Даже люди из близкого окружения Венгера не знали о его приближающемся анонсе об уходе из клуба. Своим решением француз хотел попробовать создать в команде атмосферу единства в преддверии полуфинальных матчей с «Атлетико» в Лиге Европы — самом важном турнире для «Арсенала» на данном этапе, победа в котором позволит «канонирам» получить путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Отмечается также, что Венгер не планирует уходить из футбола. Специалиста привлекают возможности работы с национальной командой или в роли клубного спортивного директора. При этом он рассчитывает приступить к новой работе как можно скорее после того, как покинет «Арсенал» в конце сезона.

«Арсенал» провёл переговоры с Энрике

Руководство «Арсенала» провело неофициальную встречу с бывшим наставником «Барселоны» Луисом Энрике, во время которой обсудило возможное назначение испанца на пост главного тренера лондонского клуба, сообщает The Independent . Сообщается, что главным препятствием являются финансовые запросы Энрике, который хочет получать в «Арсенале» не меньше Арсена Венгера. Другим кандидатом на пост главного тренера рассматривается бывший полузащитник лондонцев Патрик Виейра , в настоящее время возглавляющий «Нью-Йорк Сити». Также боссы «Арсенала» рассматривают кандидатуру помощника Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник московского «Локомотива» Игорь Денисов был наказан клубом из-за слова «дебилы», которое он написал в протоколе допинг-контроля во время прохождения внесоревновательного допинг-тестирования на базе клуба 16 апреля. Процедура забора допинг-пробы затянулась, и Денисов, думая, что из-за этого может опоздать на тренировку, оставил грубую запись в протоколе. Напомним, что за этот инцидент футболист был оштрафован «Локомотивом» на 1 млн рублей. Российское антидопинговое агентство получило извинения от клуба и игрока и считает инцидент исчерпанным. Допинг-проба полузащитника от 16 апреля дала отрицательный результат.

Григорян — о своей отставке из «Луча-Энергии»: слили, как будто в унитаз

Бывший главный тренер «Луча-Энергии» Александр Григорян, об отставке которого клуб объявил сегодня, 20 апреля, прокомментировал решение руководства разорвать с ним контракт, а также поделился мыслями о конфликте с болельщиками клуба, высшей точкой которого стал брошенный в него петух на одном из матчей команды.

«Ещё до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего безопасника предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чём разговаривать. У них изначально была позиция — гнобить и всё. Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущён этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — сказал Григорян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову . В настоящее время «Луч-Энергия» занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В Москве изменился график отключения горячей воды из-за чемпионата мира—2018

Московская объединённая энергетическая компания сообщила об изменении графика отключения горячего водоснабжения с учётом проведения чемпионата мира, который будет проходить с 14 июня по 15 июля. «МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. В этом году график летних профилактических работ скорректирован с учётом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу.

МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учётом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объём работ для подготовки к следующему отопительному сезону», — говорится на сайте МОЭК.

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