СМИ: Луис Энрике претендует на пост наставника «Арсенала» 

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике является одним из претендентов на пост наставника лондонского «Арсенала». Это стало известно после того, как сам специалист встретился с представителями «канониров». Сообщается, что встреча носила неофициальный характер.
Главным препятствием в подписании полноценного договора между двумя сторонами являются финансовые запросы Энрике. Как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на английское издание The Independent, испанец хочет получить зарплату, схожую с той, которую сейчас имеет Арсен Венгер.
Напомним, что Арсен Венгер объявил о своем уходе из «Арсенала» по окончании сезона. До объявления об покидании клуба он назвал своего бывшего подопечного Патрика Виейра своим возможным преемником. Сейчас Виейра трудится в американском «Нью-Йорк Сити».