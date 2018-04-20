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СМИ: Луис Энрике претендует на пост наставника «Арсенала»
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СМИ: Луис Энрике претендует на пост наставника «Арсенала» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Луис Энрике является одним из претендентов на пост наставника лондонского «Арсенала». Это стало известно после того, как сам специалист встретился с представителями «канониров». Сообщается, что встреча носила неофициальный характер.
Главным препятствием в подписании полноценного договора между двумя сторонами являются финансовые запросы Энрике. Как сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на английское издание The Independent, испанец хочет получить зарплату, схожую с той, которую сейчас имеет Арсен Венгер.
Напомним, что Арсен Венгер объявил о своем уходе из «Арсенала» по окончании сезона. До объявления об покидании клуба он назвал своего бывшего подопечного Патрика Виейра своим возможным преемником. Сейчас Виейра трудится в американском «Нью-Йорк Сити».
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