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Медведев ознакомился с рыбным промыслом в Мурманске
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Медведев ознакомился с рыбным промыслом в Мурманске 

Мир24 2 часа назад
Глава правительства России Дмитрий Медведев посетил Мурманск, где ознакомился с основными аспектами развития рыбоперерабатывающей промышленности, сообщает «МИР 24».
Вначале премьер посетил одну из крупнейших фабрик региона. Ему показали весь цикл заготовки рыбы: от разделки тушек до упаковки продукта. Позже Дмитрий Медведев планирует провести совещание по развитию отрасли.
В августе прошлого года Медведев обсуждал проблемы рыбного хозяйства на Дальнем Востоке. На Сахалине он посетил комбинат «Соловьевка» по производству рыбы и красной икры. Глава правительства тогда отметил, что около 80% рыбной продукции, которая попадает на стол к российским потребителям — отечественного производства.
Теперь местом встречи выбрана Мурманская область. Здесь рыбная промышленность — традиционная отрасль экономики.
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