Медведев ознакомился с рыбным промыслом в Мурманске

Вначале премьер посетил одну из крупнейших фабрик региона. Ему показали весь цикл заготовки рыбы: от разделки тушек до упаковки продукта. Позже Дмитрий Медведев планирует провести совещание по развитию отрасли.

В августе прошлого года Медведев обсуждал проблемы рыбного хозяйства на Дальнем Востоке. На Сахалине он посетил комбинат «Соловьевка» по производству рыбы и красной икры. Глава правительства тогда отметил, что около 80% рыбной продукции, которая попадает на стол к российским потребителям — отечественного производства.

Теперь местом встречи выбрана Мурманская область. Здесь рыбная промышленность — традиционная отрасль экономики.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ